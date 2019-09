Architect (62) overleden na val van geliefde zeilboot

Nieuwpoort - Een bekende 62-jarige architect uit het Waalse Dottenijs bij Moeskroen werd zondagmiddag levenloos aangetroffen in het water naast zijn geliefde zeilboot, in Nieuwpoort

Het waren andere booteigenaars die Luc Clinquart zagen drijven naast zijn zeilboot Chasseur ‘d Etoiles, dat aangemeerd ligt in de jachthaven van Nieuwpoort. Ze belden meteen de hulpdiensten. De scheepvaartpolitie en de brandweer snelden net als medische hulpdiensten meteen ter plaatse en haalden de man op het droge. Hij bleek echter al te zijn overleden.

Omdat het onduidelijk was wat er precies gebeurd was, kwamen het labo en een afstappingsteam ter plaatse. Een wetsdokter voerde een onderzoek uit, maar kwam tot de vaststelling dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het overlijden. Het vermoeden is groot dat de man tijdens het weekend onwel is geworden en overboord sloeg waarna hij overleed in het water tussen twee boten. De man stierf wellicht door verdrinking. Het water zelf had een temperatuur van ongeveer zeventien graden.

Clinquart werd geboren in Doornik en runt een bekend architectenbureau in Moeskroen. De man was vader en is getrouwd. In de jachthaven van Nieuwpoort was hij lid van de Watersportkring van de Luchtmacht. “Die man was hier lid sinds 2014. Wij kennen hem als een zeer correct persoon. Het is ook voor ons een raadsel wat er gebeurde”, klinkt het daar.

Het lichaam van de architect werd vanuit Nieuwpoort gerepatrieerd naar zijn thuisstad waar de begrafenis zal plaatsvinden.