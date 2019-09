Bellewaerde opent volgend voorjaar gloednieuwe (en peperdure) family coaster

Ieper - Het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde start dit najaar met de grond- en funderingswerken voor de bouw van een nieuwe family coaster.

De nieuwe achtbaan wordt een familievriendelijke rollercoaster, vergelijkbaar met de bestaande attractie Huracan in het Mexicaanse gedeelte van het park.

“In tegenstelling tot de Huracan wordt de nieuwe attractie een family coaster in de openlucht”, zegt An De Ridder, marketing & sales director bij Bellewaerde. “De attractie wordt geopend in het voorjaar van 2020, in het midden van de Canada-zone van het park. Bellewaerde kiest bewust voor een family coaster om zo het doelpubliek samen unieke en onvergetelijke momenten te doen beleven. De attractie wordt de perfecte aanvulling op het bestaande aanbod in het park, namelijk een unieke mix van familiale attracties, exotische dieren en een prachtige groene omgeving.”

De naam en het thema zijn nog niet bekend. Het traject van de nieuwe attractie wordt op maat gemaakt voor Bellewaerde, waarvoor het samenwerkt met de attractiebouwer Gerstlauer. Voor de ontwikkeling en de bouw van deze attractie is in een investeringsportefeuille van 7,5 miljoen euro voorzien. “Deze attractie betekent meteen de grootste investering in een attractie sinds 1999 en overstijgt dus de investeringen voor de attracties Huracan en Dawson Duel.”

De nieuwe family coaster komt naast de Dawson Duel, een attractie van 25 meter hoog die in 2017 werd geopend. Op de Dawson Duel kunnen parkbezoekers om ter eerst naar beneden racen op evenwijdige sporen. “De nieuwe coaster zal op een bepaalde plaats de sporen van de Dawson Duel kruisen. De bezoekers van beide attracties zullen dus een leuke interactie ervaren”, zegt De Ridder.

Bellewaerde opende afgelopen zomer het nieuw Aquapark vlakbij de Canadazone. Voor het park is dit voorlopig de duurste investering ooi met: zeventien miljoen euro.