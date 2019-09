Jongeman neergestoken in Eisden-Tuinwijk

Maasmechelen - In de Paul Nicoulaan in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) heeft maandagavond rond 19 uur een vechtpartij plaatsgevonden waarbij een jongeman een steekwonde opliep. De jongeman kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een MUG-team, waarna hij met een ziekenwagen werd afgevoerd. Het is onduidelijk in welke sfeer de feiten zich hebben afgespeeld.

Buurtbewoners werden gealarmeerd door geschreeuw op straat, waar twee personenwagens gestopt waren. Een jonge vrouw was hysterisch aan het schreeuwen. Op een bepaald ogenblik werd een jongeman uit een voertuig getrokken, waarna hij enkele rake klappen kreeg. Vervolgens kreeg hij een steekwonde toegediend. Hij had een wonde aan zijn been. Om het bloeden te stelpen werd zijn been met enkele kledingstukken afgebonden. Intussen zat de jongeman neer op het fietspad. De betrokkenen van de schermutseling konden ontkomen.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Ze deden ook een buurtonderzoek en spraken buurtbewoners aan.