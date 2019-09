De kogel ging dwars door haar rugzakje: zelfs kinderen zijn leven niet meer zeker door politiebeleid Rio

Op een foto, die nu op de sociale media wordt gedeeld, staat de achtjarige Ágatha Felix te pronken in haar Wonder Woman-outfit. Zondag werd het meisje begraven, nadat ze werd doodgeschoten door een agent. De Brazilianen zijn wel wat gewend op het vlak van geweld, maar sinds de nieuwe gouverneur van Rio is aangesteld, sterven dagelijks vijf mensen door politiekogels. Alles om de criminelen te tonen wie de baas is.