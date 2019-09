Farmasector komt met voorstel rond dure medicijnen: alleen terugbetaling als geneesmiddel werkt

Laat de terugbetaling van een geneesmiddel afhangen van het feit of de behandeling aanslaat of niet. Dat is een van de opmerkelijkste voorstellen van Pharma.be. Daarmee reikt de koepel boven de geneesmiddelenindustrie in ons land de hand aan minister De Block, die “de oefening rond Pay for Performance al heeft opgestart”.

Hoe kunnen we blijven innoveren en er tegelijk voor zorgen dat de duurzaamheid van ons gezondheidsbudget bewaard blijft? Dat is de hamvraag na de maatschappelijke verontwaardiging die de voorbije week is ontstaan over de hoge prijs van het geneesmiddel dat de kleine Pia zou kunnen redden. “Maatschappelijke verontwaardiging die we begrijpen”, zegt woordvoerder Stefaan Fiers, “maar die tegelijk perfect illustreert dat ons prijs- en terugbetalingssysteem niet meer is aangepast aan de nieuwe farmarealiteit, bijvoorbeeld als het gaat over eenmalige behandelingen. Daardoor dreigen de komende jaren sommige wetenschappelijke doorbraken niet beschikbaar te zijn voor de patiënt.”

Daarom komt de koepel met drie opmerkelijke voorstellen: sneller in dialoog gaan over welke geneesmiddelen eraan komen, zodat de overheid zich beter kan voorbereiden, de evaluatieprocedures verkorten zodat een geneesmiddel sneller beschikbaar wordt en – last but not least – “de behandeling financieren in functie van de klinische resultaten per patiënt”.

In mensentaal: als een innovatief geneesmiddel werkt bij de patiënt, dan komt er een terugbetaling; als het daarentegen niet het beoogde resultaat geeft, dan draait het farmabedrijf op voor de kosten. “Uiteraard moeten daarover goede en duidelijke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe je de performantie van een medicijn of een behandeling meet. Dat kan bijvoorbeeld zijn in aantal maanden langer leven dan de oorspronkelijke prognose, maar evengoed in termen van betere levenskwaliteit. Niet evident, dat klopt, maar wel mogelijk”, klinkt het bij Pharma.be.

“We hebben de oefening rond Pay for Performance al opgestart binnen onze administratie”, klinkt het op het kabinet van Maggie De Block (Open VLD). “De minister heeft dat idee trouwens enkele weken geleden nog zelf geopperd in jullie krant”, zegt woordvoerder Tijs Ruysschaert. “Het is dan ook goed dat de sector daar mee over wil nadenken. Hij draagt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de toegang tot de nieuwste medicijnen mee te helpen vrijwaren voor onze patiënten.”