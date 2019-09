Opnieuw verdwijnt er een SP.A-kopstuk van het toneel: “De partij had Yasmine nodig. Dit is een verlies”

SP.A-Kamerlid Yasmine Kherbache verlaat eind dit jaar de politiek om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Bij de vorige verkiezingen was ze nog lijsttrekker in Antwerpen. Naast voorzitter John Crombez was ze de enige SP.A’er die in de running leek voor een regeringsjob. Voor de socialisten is haar vertrek een nieuwe aderlating. “Maar ze maakte een positieve keuze. Yasmine vlucht niet weg van ons.”