Opmerkelijke waarschuwing van het stadstheater NTGent. Het verwittigt toeschouwers van Tom Lanoyes toneelbewerking Wie is bang dat er tijdens de opvoering wordt gerookt. “Wie dat storend vindt, krijgt zijn tickets zonder morren terugbetaald”, klinkt het.

“Wie is bang” is een bewerking van het populaire, decennia oude toneelstuk Who’s afraid of Virginia Woolf? Onder meer actrice Els Dottermans staat op het podium, en tijdens de opvoering steekt ze een ...