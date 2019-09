Anderlecht trekt zonder vertrouwen naar Beerschot, maar toch is er een lichtpuntje

Symbolisch: na de 5 op 24 en de snertmatch in Brugge trokken een paar Anderlecht-spelers gisteren een kap over hun hoofd. Alleen Michel Vlap – die zondag niet meespeelde – bleef lachen. De druk voor de bekermatch morgen op Beerschot is nu wel moordend. Een misstap kan niet meer. Al is er toch één lichtpuntje, want Roofe en Kompany kunnen op ’t Kiel speelminuten krijgen.

Elias Cobbaut en Adrien Trebel: ze kwamen gisteren toe op Anderlecht met een capuchon. Bij iedereen stond het gezicht op onweer, behalve bij Michel Vlap: “Je moet altijd blijven lachen, vind ik.” De situatie is nochtans ernstig. De voorbije jaren moest je gemiddeld 47 punten halen om in Play-off 1 te raken. Na de 5 op 24 moet Anderlecht nu dus nog 42 op 66 halen. Slik.

Maar de eerste prioriteit is: morgen overleven in de beker. Paars-wit trekt naar 1B-club Beerschot, waar het ook niet goed draait. Toch is ’t Kiel uitverkocht en zullen er dus zo’n 12.000 fanatieke fans zitten. Het vertrouwen bij de Brusselaar is nul.

Het goeie nieuws is wel dat aanvaller Kemar Roofe inzetbaar zal zijn. Roofe trainde de voorbije dagen met de beloften, gisteren deed hij dat met de A-ploeg. ’s Avonds speelde hij niet mee met de U21 tegen AA Gent, om zo veel mogelijk kans op speelminuten te maken tegen Beerschot. Van zijn enkel heeft de Engelsman geen last meer, al had hij wel veel spierversterkende oefeningen nodig om het risico op blessures te beperken. Op training toonde hij zich alleszins fel en als het morgen nodig blijkt, kan Roofe tegen Beerschot wel een halfuur invallen.

Het is van moeten

Of Vincent Kompany zal meedoen in Antwerpen, is een andere vraag. De speler-manager ging gisteren voluit op training en ondervond geen hinder. De Rode Duivel komt dus in aanmerking voor een basisplaats, maar de kans is reëel dat hij de belangrijke match van zondag tegen Waasland-Beveren verkiest om zijn comeback te maken. Geen risico’s.

Daarnaast moet de technisch staf nog uitmaken of Adrien Trebel de voorkeur blijft krijgen op Albert Sambi-Lokonga, die terugkeert uit schorsing, en wie op de rechtsback de ­geblesseerde Sardella vervangt. De bekermatch op Beerschot is trouwens een must win. Vorig seizoen ging ­Anderlecht er in de eerste ronde uit tegen 1B-club Union en dat mag niet nog eens gebeuren. Anders wordt het moeilijk om de rust te bewaren.