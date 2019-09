Anthony Vanden Borre traint als een bezetene: 18 kilo kwijt op drie maanden

Anthony Vanden Borre (32) doet er alles aan om zijn vriend Kompany een helpende hand te reiken. De rechtsback traint als een bezetene en verloor in de laatste drie maanden achttien kilo.

Vanden Borre traint sinds vorige week mee met de U21 van paars-wit. Hij doet nog niet mee aan wedstrijden, maar zei tegen mensen uit zijn omgeving dat hij “nog nooit zo hard gewerkt had”.

Voor hij terug naar Brussel kwam, werkte VdB lange tijd met twee personal coaches en dat tot 4,5 uur per dag. Dat zorgde voor het enorme gewichtsverlies. De medische en technische staf van Anderlecht was onder de indruk van zijn fysieke tests. Op dit moment wordt zijn snelheid op de loopband al vlug opgedreven tot 18 km/u, een prestatie waarmee hij niet moet onderdoen voor veel ploegmaats.

De volgende stap in zijn programma is zijn spierkracht terugwinnen, want door het vermageringsproces is ook de spierbalans in zijn lichaam veranderd.

Paars-wit legt Vanden Borre geen enkele druk op. Hij is alleszins van goede wil, maar krijgt pas een contract als hij honderd procent in orde is. Misschien kan hij dan nog een rol spelen in de terugronde of in de play-offs (1 of 2).