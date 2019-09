Bestuurder met rijverbod betrapt met 3 promille achter stuur

In Mechelen is het voorbije weekend een bestuurder betrapt met maar liefst 3 promille alcohol in zijn bloed. Uit een speekseltest bleek dat hij ook cannabis en cocaïne gebruikt had. Een rijbewijs kon hij niet tonen: dat lag al bij de politierechtbank van Mechelen, want hij had eigenlijk een maand rijverbod. Zijn wagen werd weggetakeld. De bestuurder erkende dat hij een alcoholverslaving had en zou daarvoor binnenkort in behandeling gaan.(blg)