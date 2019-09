Kim De Gelder komt terecht in psychiatrisch centrum van Gent, Antwerpen of Turnhout

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) beslist op 1 oktober waar Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, als geïnterneerde wordt geplaatst. De aangewezen instellingen zijn de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC) van Gent of Antwerpen, en de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout. De Gelder was maandag – net als veel nabestaanden van het drama – aanwezig op een zitting in de KBM in Gent. De slachtoffers werden gehoord over de interneringsplaats, maar ze verlieten de zaal voor De Gelder werd binnengebracht. Volgende week wordt dus beslist waar De Gelder terechtkomt na zijn periode in de gevangenis. In eerste instantie gaat het om een oriëntatiebeslissing of plaatsingsbeslissing. Zodra de betrokkene kan worden opgenomen, als er dus plaats is in de instelling en op de best passende afdeling, neemt de KBM bij hoogdringendheid een beslissing tot overplaatsing.(jdu, mkm)