Veel tranen, geen verklaring

Assisen Bergen

En plots was zijn spaargeld weg

Agnès Nuttens, weduwe van de vermoorde burgemeester en present op de eerste rij, keek raar op bij de start van het assisenproces in Bergen. Net voor de moordenaar van haar man voor het eerst vlak voor haar neus aan de tand zou gevoeld worden, weerklonk plots rapmuziek in de zaal. Ongezien in een hof van assisen. Een trucje van assisenvoorzitter Jonckheere om beschuldigde Nathan Duponcheel te triggeren, zo bleek. We kregen een lied van La Fouine te horen, een Frans-Marokkaanse rapper die niemand in de zaal kende, maar met miljoenen views op YouTube immens populair.

Thema’s van de rapteksten, naast (obligaat) geweld: tegenslag, verdriet, liefde, terugslaan, afscheid. Voorzitter tot de beschuldigde: “Het is naar die muziek dat u luisterde op het kerkhof, niet? Momenten voor u uw schandelijke daad pleegde? U heeft dat verklaard, en het fascineert me. Waarom die muziek?” Nathan Duponcheel bevestigde dat La Fouine door zijn oortjes gonsde toen hij, alleen in zijn donkerste gedachten, op het kerkhof zat te wachten op Alfred Gadenne. “Zijn liedjes doen mij aan papa denken”, was zijn korte antwoord.

Tunnelvisie

Zoals bijna al zijn antwoorden kort bleken, hoe hard de voorzitter ook zijn uiterste best deed om Duponcheel voor het oog van de nabestaanden tot diepere inzichten te brengen. Waarom hij in godsnaam de burgemeester viseerde, door vriend en vijand een aimabele goedzak genoemd? De jonge moordenaar herhaalde dat hij dacht dat Gadenne hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de wanhoopsdaad van zijn vader Olivier, ontslagen als ambtenaar in Moeskroen. De voorzitter liet Duponcheel door enkele gerichte vragen bekennen dat zijn oordeel enkel gebaseerd was op basis van gesprekken met zijn door ontslag depressief geworden vader.

Voorzitter: “Was mijnheer Gadenne god de vader dan misschien in Moeskroen? Onderzoek heeft aangetoond dat hij niet persoonlijk betrokken was bij het ontslag van je vader.” Er volgde een lange stilte, en tranen. Zelfde verhaal toen de voorzitter vroeg hoe hij nu, met al die nieuwe objectieve inzichten, terugkijkt op zijn “schandelijke” daad? Duponcheel: “Het sloeg op niets wat ik heb gedaan. Ik heb er al elke dag spijt van, maar kan helaas de klok niet terugdraaien.”

Uitlachen of glimlachen?

De volksjury kreeg een jongeman te zien die oprecht probeerde zijn handelen uit te leggen, maar daar amper in leek te slagen. Het intellectuele onvermogen om het quasi onverklaarbare uit te leggen haalde het van de wil om de nabestaanden een deftige uitleg te verschaffen. Duponcheel gaf toe dat hij al weken rondliep met het plan “zijn dode vader een laatste dienst te bewijzen.” Gadenne stierf die avond op het kerkhof nadat de beschuldigde viermaal met een breekmes van oor tot oor ging. De voorzitter: “U verklaarde dat u stoppen doorsloegen toen hij u uitlachte. Zo het niet kunnen dat Gadenne gewoon joviaal lachte toen hij u kruiste op het kerkhof?” Weer kwam Duponcheel niet verder dan: “Het leek alsof hij mij uitlachte.”

Enkelband doorgeknipt

De voorzitter bleef op dreef en liet de speurder in zich los. Zeker toen de volksjury te horen kreeg dat de jonge moordenaar vorig jaar bijna een tweede drama veroorzaakte. “Na een jaar in de cel verleende de onderzoeksrechter u de gunst van een enkelband. Een moedige beslissing die haar bedreigingen opleverde. En wat doet u? U knipt de enkelband door en slaat op de vlucht, op weg naar een meisje dat uw liefde niet beantwoordde? Duponcheel: “Ik wou niemand kwaad doen.” Gevolg was een onmiddellijke terugkeer naar de gevangenis, waar hij zijn dagen vult met maaltijden rondbrengen en kuisen. “Ooit hoop ik terug te keren in de maatschappij en zal ik de nabestaanden vergoeden.”