Domper voor 10.000 reizigers, drama voor 6 00 personeelsleden

Niets aan de hand, wij doen gewoon voort. Dat was een hele dag lang het credo bij Thomas Cook België, nadat de Britse moedergroep failliet was gegaan. Maar hoe verder de dag vorderde, hoe meer de Belgische afdeling meegesleurd leek te worden in de ondergang. “Het ziet er écht niet goed uit”, zei Els De Coster van ACLVB na afloop van een vergadering met de Belgische directie. Gisteravond maakte Brussels Airlines ook bekend dat het voorlopig niet meer vliegt voor Thomas Cook.