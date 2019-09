Greta en co. zijn de valse beloftes beu

Furieus keek ze. Met gefronste wenkbrauwen en een beschuldigende vinger sprak de Zweedse Greta Thunberg (16) de wereldleiders toe: “Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op school moeten zitten, aan de andere kant van de oceaan. Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. Jullie hebben gefaald.” De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, maakte dezelfde analyse, en riep daarom de leiders bijeen.

“De top diende om een onderscheid te maken tussen wie ambitieuze plannen heeft en die goed uitvoert, en wie niet”, zegt klimatoloog Philippe Huybrechts (VUB). “Dat creëert een beetje competitie.” Met als bedoeling: landen tegen elkaar laten opbieden en wie slecht bezig is, wakker te schudden. Dat is nodig, zo blijkt. Want de beloftes die landen vandaag doen om het Klimaatakkoord van Parijs – de temperatuurstijging tegen 2100 onder twee graden te houden – zijn niet voldoende, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB). “Ondanks de beloftes van alle landen om de CO 2 -uitstoot terug te dringen, zal de temperatuur toch nog 2,9 graden opwarmen. Als we kijken naar wat ze effectief doén, is het nog zelfs erger: dan stijgt de temperatuur met 3,2 graden.”

Na jaar vol protest

Het wordt “de meest significante top sinds die van Parijs” genoemd. Het is dan ook de eerste sinds een jaar vol klimaatprotesten met het hoogtepunt op vorige vrijdag: de grootste wereldwijde klimaatdemonstratie ooit, met naar schatting vier miljoen mensen in 163 landen. De VN organiseerden zaterdag zelfs een top speciaal voor jongeren. “We zitten op een kantelpunt”, zegt Thiery. “Wat we vandaag weten, wisten wetenschappers vijf jaar geleden ook al. Maar nu is de maatschappij zich veel bewuster van het probleem, waardoor die top globaal veel meer gevolgd zal worden. We hebben net de grootste mobilisatie ooit gehad: dat is du jamais vu. Wie weet heeft dat een neerslag in de ambities van de landen.”