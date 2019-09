Dictator Mugabe overleed aan kanker

De voormalige Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe overleed aan een “vergevorderde kanker”. Dat heeft zijn opvolger Emmerson Mnangagwa gezegd in de staatskrant The Herald. Mugabe overleed op 6 september in Singapore.

Volgens president Mnangawa was de kanker zo vergevorderd dat de artsen de chemobehandeling hadden stopgezet. Ze was immers “niet meer efficiënt” en er was ook de hoge leeftijd van de patiënt: Mugabe was 95.

Mugabe regeerde met ijzeren hand over Zimbabwe van 1980 tot 2017. Eind 2017 moest hij onder druk van het leger aftreden. (blg)