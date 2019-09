Kompany ontslaan kan niet, Davies offeren wel: zoveel krediet hebben de machthebbers bij Anderlecht nog

“Niemand overleeft 5 op 24 bij Anderlecht, behalve Vincent Kompany”, klinkt de boutade. Maar als Anderlecht morgen uit de beker wordt geknikkerd door Beerschot of zondag niet wint van Waasland-Beveren, kunnen er toch slachtoffers vallen. Maar wie? Neen, niet Vince The Prince himself. Het zijn T1 Simon Davies en sportief directeur Frank Arnesen voor wie de gevarenzone dreigt. Wij analyseren hoeveel krediet de machthebbers bij paars-wit nog hebben.