CLUBNIEUWS. Mazzu zet Genk op scherp voor bekermatch, sleutelspeler STVV out voor Limburgse derby

Genk-trainer Felice Mazzu is op zijn hoede voor de bekermatch tegen Ronse van vanavond, al geeft hij Berge en Hrosovsky wel rust. Bij STVV is verdediger Jorge Teixeira out voor de Limburgse derby van komend weekend. Al uw clubnieuws van de dag.

KRC GENK. Mazzu: “Uitschakeling is niet toegestaan”

Het pas geïntroduceerde 4-4-2 systeem verder verfijnen, tegelijkertijd spelers rust gunnen zonder de bekerkwalificatie in het gedrang te brengen. Dat is de evenwichtsoefening waar Felice Mazzu tegen Ronse voor staat. Op papier moet de landskampioen probleemloos voorbij een ploeg uit de amateurliga geraken. Toch is de Genkse coach op zijn hoede. “Ik ben Ronse gaan bekijken. Het is een goed voetballend geheel. Verder is het een erg ambitieuze club, die een gooi wil doen naar de titel. Je weet, in de eerste ronde van de Beker zijn er altijd verrassingen. Zo heb ik destijds met WS Woluwe eersteklassers Lokeren en Zulte Waregem uitgeschakeld. Wij moeten deze wedstrijd serieus nemen. Ik wil spelers zien met honger. Hopelijk bemoeilijken een aantal jongens mijn keuzes voor de komende wedstrijden. Aan een bekerexit wil ik niet denken, dat zou een catastrofe zijn. Let wel, ik zeg dit met het volste respect voor onze tegenstander, maar een uitschakeling is niet toegestaan.”

Rust voor Berge en Hrosovsky

Berge en Hrosovsky krijgen rust. Mazzu: “Omdat ze dit seizoen in alle competitiewedstrijden present waren.” Bongonda is nog out. Wouters komt allicht in de ploeg. Welke wijzigingen Mazzu verder doorvoert, is onduidelijk. Vandevoordt in doel? Dewaest weer in de basis? Odey aan de aftrap? Het is allemaal mogelijk.

KV OOSTENDE. Nog 400 tickets voor Mandel United

Wie morgen de verplaatsing naar Mandel United wil meemaken, kan dat. Er zijn nog zo’n 400 tickets te koop voor de match bij de provinciegenoten in de beker. KV Oostende krijgt in totaal ongeveer 600 tickets en daarvan zijn er al zo’n 200 de de deur uit. Wie nog een ticket wil, kan daarvoor terecht bij de dienst ticketing.

KV KORTRIJK. Vandaag beslissing in zaak-Selemani

Faïz Selemani weet vandaag of hij speelgerechtigd geraakt voor KV Kortrijk. Hij verdedigde gisteren zijn zaak. Vandaag valt het oordeel. Als dat het geval is, kan hij morgen al aantreden in de match tegen Seraing. Op 8 oktober komt de zaak-Selemani voor de arbeidsrechtbank in Brussel, waar hij de voetbalbond voor de rechter sleept en een schadevergoeding eist.

ZULTE WAREGEM. Loketten geopend voor bekermatch

Essevee heeft geen kwaaltjes of blessures opgelopen na de partij tegen AA Gent. Morgenavond begint Zulte Waregem alweer aan de Beker van België in de 1/16de finales. Daarin neemt de club het op tegen KFC Duffel uit de tweede amateurklasse. Er worden twee tribunes geopend: Tribune 1 (de hoofdtribune) en Tribune 2 (sfeertribune).

CERCLE BRUGGE. Geen Taravel, Dabila en Gory in selectie

Of er op het veld zal geroteerd worden, is nog onduidelijk. In de selectie is dat wel het geval. De Belder, Vitinho en Serrano blijven out, maar Omolo is weer fit en komt net als Hoggas in de kern. Opvallend: er is weer geen sprake van Bongiovanni en ook Gory is er niet bij. Achterin werden Taravel en Dabila niet geselecteerd.

AA GENT. Plastun loopt neusbreuk op

Igor Plastun liep op bezoek bij Zulte Waregem een ernstige neusbreuk op, waarbij er sprake is van meerdere fragmenten die deels verplaatst zijn. Donderdag gebeurt er een nieuwe evaluatie in het Gentse UZ. Dan moet blijken of een operatie al dan niet nodig is voor de Oekraïense verdediger, die dit seizoen aan de zijde van Ngadeu uitgroeide tot een sterk centraal duo.

WAASLAND-BEVEREN. Tshibola voor het eerst in de selectie

Trainer Mercier selecteerde voor de bekermatch tegen Westerlo liefst 23 spelers. Tshibola zit voor het eerst in de selectie. Benieuwd of hij zijn debuut maakt bij Waasland-Beveren. De Mey, Liessens, Bizimana en Dhauholou ontbreken wegens blessures. Gamboa, Asomani, Gabriël en Sula werden geselecteerd voor de beloften tegen Antwerp.

STANDARD. Blessure Gavory valt mee

De aanslag van Eupen-speler Amat op het scheenbeen van Gavory blijft zonder ernstige gevolgen. De blessure van de linksback is niets ernstigs. Ook Milinkovic-Savic (knie) kan hervatten.

ANTWERP. Voorlopig zevenduizend man tegen Lokeren

De Bosuil zal ook tegen tweedeklasser Lokeren weer aardig vollopen. Antwerp verkocht tot gisteravond immers al zo’n zevenduizend tickets voor de bekermatch van donderdagavond (20.30 uur). Voor de late beslissers: de ticket corner is nog tot woensdagavond (20 uur) geopend.

KV MECHELEN. AFAS Stadion uitverkocht voor Club Brugge

Primeur voor KV Mechelen: het AFAS Stadion is voor de eerste keer sinds de vernieuwing volzet. In totaal zullen 16.500 fans de topper tegen Club bijwonen. Door de grote belangstelling lanceert de club Free Your Seat. Zo hebben abonnees die niet aanwezig kunnen zijn de kans om hun plaats door te verkopen.

STVV. Teixeira mist ook de derby

Jorge Teixeira (quadriceps) is nog zeker twee weken out. Hij mist dus de bekerpot tegen OHL én de derby tegen RC Genk. Asamoah en De Bruyn hebben allebei last aan de enkel, hun situatie wordt van dag tot dag bekeken.