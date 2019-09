“Dit is voetbal niet”: waarom rugby het voetbal beschouwt als zijn ongemanierde achterneef

“Dit is voetbal niet.” Die bewuste uitspraak hoort bij de standaarduitdrukkingen van het rugby, een sport die zich in woord en daad wat graag afzet tegen zijn ongemanierde achterneef. Terwijl momenteel 16 landen in Japan strijden voor de wereldtitel sommen wij enkele verschillen op tussen beide disciplines. Wat kan de ronde bal leren van de ovalen bal?