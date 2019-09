Koningin Mathilde vraagt betere maatregelen voor bescherming kinderen in gewapende conflicten

Koningin Mathilde (rechts), op weg naar het VN-gebouw in New York. Foto: BELGA

De maatregelen om het geweld tegen kinderen in gewapende conflicten te bestrijden, moeten verbeterd worden en dan vooral de re-integratie om nieuwe rekrutering te vermijden. Daarvoor heeft koningin Mathilde maandag in New York gepleit, aan de zijde van Nadia Murad, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen.

Tijdens het Belgische mandaat in de VN-Veiligheidsraad, in 2019 en 2020, is België voorzitter van de werkgroep kinderen en gewapende conflicten van de Veiligheidsraad.

De komende maanden leidt België de onderhandelingen binnen de VN-Veiligheidsraad over de aanpak van de schendingen van de rechten van het kind in Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Eerder dit jaar werd daarover consensus bereikt met betrekking tot Syrië en Myanmar.

Instrumenten verfijnen

“De instrumenten waar we over beschikken, moeten verfijnd worden opdat hun impact duurzaam is, met als doelstelling het breken van de cyclus van conflicten”, aldus koningin Mathilde in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

De koningin is VN-ambassadeur voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze beklemtoonde de noodzaak van re-integratieprogramma’s om te verhinderen dat jongens en meisjes opnieuw worden gerekruteerd.

De koningin nam het woord naast Nadia Murad, een jonge Iraakse mensenrechtenactiviste die net als duizenden andere jezidische meisjes en vrouwen was ontvoerd en als slavin werd gebruikt door terreurgroep Islamitische Staat in 2014 in Irak.

“Speciale aandacht moet worden besteed aan de behoeften van meisjes; naast voldoende toegang tot gezondheidszorg, ook de geestelijke gezondheid, tot onderwijs en tot bescherming”, aldus nog de koningin.

Tegen straffeloosheid

“De strijd tegen straffeloosheid is een van de prioriteiten van het Belgische buitenlands beleid”, aldus vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Hij merkte ook op dat België een belangrijke bijdrage levert aan het ‘Monitoring and Reporting Mechanism’ van Unicef, dat betrouwbare informatie verzamelt over ernstige schendingen van de rechten van het kind in conflictsituaties.

Dit jaar lanceerde de VN-kinderrechtenorganisatie een oproep tot giften om 3,4 miljard euro op te halen, om zo humanitaire noodhulp te kunnen bieden aan 41 miljoen kinderen die getroffen zijn door oorlog of natuurrampen.