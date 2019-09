Boeing gaat elke nabestaande van crashes 737 MAX 131.000 euro betalen

Boeing gaat de families van de 346 mensen die omkwamen bij de twee recente vliegtuigrampen met een 737 MAX-toestel elk 144.500 dollar (131.500 euro) betalen. Het geld zal uit een hulpfonds van 50 miljoen dollar komen dat in juli werd aangekondigd, zo maakten de beheerders ervan maandag bekend.

De CEO van Boeing, Dennis Muilenburg, zei in een verklaring dat het bedrijf nog steeds zijn “diepste medeleven” betuigt aan de families en geliefden van de slachtoffers. “Het openen van dit fonds is een belangrijke stap in onze inspanningen om getroffen families te helpen.”

Families kunnen vanaf nu tot 31 december 2019 een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Ze geven daarmee niet hun recht op om Boeing voor de rechter te brengen. Bijna 100 rechtszaken zijn al aangespannen tegen Boeing, dat het automatische vluchtcontrolesysteem gebrekkig ontworpen zou hebben. Het softwaresysteem zou de neus van beide gecrashte toestellen naar beneden gedwongen hebben.

“Elke regering moet zelf beslissen”

Na de twee fatale ongelukken, in Indonesië in oktober en Ethiopië in maart, staan alle 737 MAX 8-toestellen sinds maart aan de grond. Boeing hoopt binnenkort goedkeuring te krijgen om de toestellen weer te mogen gebruiken.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verklaarde maandag dat elke nationale regering afzonderlijk zal beslissen of de Boeing 737 MAX opnieuw mag vliegen, “gebaseerd op een grondige veiligheidsanalyse”.

De verklaring kwam er nadat FAA-bestuurder Steve Dickson in Canda meer dan vijftig luchtvaartfunctionarissen had ontmoet achter gesloten deuren. Bij die ontmoeting werd de wereldwijde luchtvaartgemeenschap op de hoogte gebracht van de vooruitgang omtrent het vliegtuig.

Het certificeren van de 737 MAX is een essentiële stap voordat het toestel opnieuw passagiers kan vervoeren. De FAA herhaalde wel dat er geen “voorgeschreven tijdlijn” is om het toestel opnieuw in dienst te nemen.

In de “komende weken” brengt een panel van technische veiligheidsexperten van wereldwijde luchtvaartautoriteiten zijn bevindingen en aanbevelingen uit in de procedure om de 737 MAX opnieuw te certificeren.