Minder Belgen geflitst in Frankrijk deze zomer maar niet omdat we trager rijden

De voorbije zomer kregen Belgische automobilisten 29 procent minder snelheidsboetes vanuit Frankrijk tegenover vorige zomer. Dat blijkt uit cijfers die mobiliteitsclub VAB kreeg van de Franse overheid. In de eerste 8 maanden van 2019 gaat het zelfs om 33 procent minder boetes. De Franse overheid geeft hiervoor zelf als reden het groot aantal flitspalen dat vernield werd door de ‘gele hesjes’.

In juli en augustus kregen 102.133 Belgen een flitsboete thuisgestuurd vanuit Frankrijk. Dat is 29 procent minder dan in 2018, toen nog 145.315 Belgen een boete ontvingen.

Tot nu toe werden er in 2019 al 210.339 flitsboetes naar België gestuurd, 33 procent minder dan vorig jaar. Een en ander betekent dat bijna de helft (49 procent) van de flitsboetes in juli en augustus werden verstuurd.

Autosnelwegen

De Belgen worden ook het vaakst geflitst op de autosnelweg (in 62 procent van de gevallen), de meest gebruikte reisroutes om naar de vakantieplek te rijden en ook de wegen waarlangs de meeste flitspalen staan. In 76 procent van de gevallen wordt de vaststelling gedaan met een vaste flitspaal, in 17 procent van de gevallen bij wegenwerken en slechts in 3 procent van de gevallen via trajectcontrole en mobiele flitsers die met het verkeer meerijden.

VAB kreeg ook de bevestiging dat de Belgen hiermee tijdens de zomermaanden opnieuw de meest geflitste buitenlanders in Frankrijk zijn.