“Ik ben hier als moeder, gekleurde vrouw en jullie zus”: Meghan steekt vrouwen een hart onder de riem tijdens ontroerende speech

Prins Harry en Meghan Markle toeren tien dagen door Afrika met baby Archie, hun eerste overzeese reis sinds zijn geboorte. Maandag landde het koninklijke koppel in Zuid-Afrika en bezochten Nyanga, een gemeente in Kaapstad. Ze waren te gast bij ‘the Justice Desk’, een NGO die zich inzet voor kwetsbare kinderen. Meghan en Harry gaven een ontroerende speech en staken daarmee tientallen jongens en meisjes een hart onder de riem.

De hertogin van Sussex nam het tijdens haar emotionele speech op voor Zuid-Afrikaanse vrouwen, die dagelijks te maken krijgen met gendergeweld. Activisten waarschuwen zelfs voor een “epidemie” na een golf van verkrachtingen en moorden op vrouwen in het land dat een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft.

Meghan lauwerde in haar speech de non-profitorganisaties in Zuid-Afrika die kinderen vooruit helpen: “Ik ben hier voor jullie én met jullie. Als moeder, als echtgenote, als een vrouw, als een vrouw met donkere huidskleur en als jullie zus.” Harry verzekerde de menigte dan weer dat “verandering eraan komt” en loofde de veerkracht van de Zuid-Afrikanen.

Naast het serieuzere werk, was er ook tijd voor vertier. De 23-jarige Lilitha Mazana kon Meghan verleiden tot een dansje. “Ze is een erg goede danseres”, zei de jonge vrouw over de hertogin. “Ze is erg aardig en fantastisch.” Zelfs prins Harry kon niet aan het Afrikaanse ritme weerstaan en haalde zijn beste dad dancing boven. Al werkte dat eerder op de lachspieren van zijn vrouw.

