Website Garantiefonds overbelast

De website van het Garantiefonds Reizen, dat instaat voor de terugbetaling en repatriëring van getroffen Thomas Cook-reizigers, is door het grote aantal bezoekers moeilijk bereikbaar.

Vanochtend maakte Thomas Cook België bekend dat het vandaag geen klanten laat vertrekken die een pakketreis hadden geboekt. Ze verwees de klanten door naar het Garantiefonds, maar daar zijn ze vandaag erg moeilijk bereikbaar. De telefoon is bijna voortdurend bezet en de website laadt niet of zeer traag in. “Wij dringen er op aan om contact per telefoon of e-mail te vermijden”, zegt het Garantiefonds. “Wij kunnen immers geen onmiddellijk antwoord verzekeren voor toekomstige afreizen.”

De overbelasting is voor de terugbetaling alvast geen probleem: u hebt ruim de tijd om een schadeclaim in te dienen. “Dergelijk groot schadegeval heeft nog nooit plaatsgevonden in de Belgische en zelfs Europese reissector”, zegt het Garantiefonds op haar website. “Wij zullen zeker elk dossier behandelen, maar u begrijpt dat de afhandeling van al deze dossiers tijd zal vergen. Wij geven momenteel voorrang aan de reizigers die zich op hun bestemming bevinden. Wij zullen de dossiers chronologisch volgens vertrekdatum behandelen. .”

Test-Aankoop heeft een noodnummer opengesteld voor klanten die met vragen zitten - 0800-50.450. Opgelet: die is alleen voor wie lid is van de consumentenorganisatie.