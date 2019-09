Verstokte roker krijgt de volle laag van restauranthouder gewapend met brandblusser

Een akkefietje tussen een verstokte roker en een restauranthouder dat escaleerde, veroorzaakt heel wat ophef in Salt Lake City (Utah). Vuurspuwer Jon Bird weigerde afgelopen weekend om zijn sigaret te doven toen hij nabij een restaurant stond. De restauranthouder bewerkte hem uiteindelijk met een brandblusser. Bird zette de beelden op Facebook en wil de ‘aanvaller’ aanklagen. Maar op sociale media zijn de menigen over de drieste actie verdeeld.

In Utah moeten rokers minstens zeven en een halve meter wegblijven van de ingang van een bedrijf als ze er eentje willen opsteken, zoals de wet voorschrijft. Volgens restauranthouder en zakenman Alex Jamison overtrad Jon Bird die wet door in zijn ‘klantengebied’ te roken. Tijdens de discussie nam de rokende vuurspuwer uitdagend een trekje, maar dat leverde hem een straal van de brandblusser in zijn gezicht op.

“Pas op voor deze kerel”, schrijft Bird nu op Facebook. “Ik wil zijn contactgegevens. Hij heeft me aangevallen maar vluchtte weg voor de politie arriveerde. Nooit gedacht dat zoiets zou gebeuren.” Als Bird echter dacht dat hij volledig zijn gelijk zou halen op sociale media, is hij eraan voor de moeite. Naast begripvolle reacties - voornamelijk van rokers die dreigen met een boycot of geweld - krijgt hij ook de wind van voren.

“Je brak de wet en viel iedereen lastig met die sigaret”, reageerde iemand. “Waar haal je het recht vandaan om ons op te zadelen met jouw verslaving die kanker veroorzaakt?” Een andere roker sprong voor de restauranthouder in de bres en opperde dat het conflict kon vermeden worden door enkele meters op te schuiven. “Tenslotte zei hij zelf dat hij het moest doen...”, klinkt het nog.

Ondertussen klaagt Bird dat hij kortademig is en regelmatig hoofdpijn krijgt sinds de aanval. Hij verklaarde aan een lokaal televisiestation dat hij op die plek was als vrijwilliger. Bovendien had hij toestemming had om daar te roken. De politie van Salt Lake City onderzoekt de zaak.

