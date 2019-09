Hoe zou het zijn met de twee spitsen die Anderlecht verkocht? Santini scoorde een ‘Santini-goal’, Ganvoula in bloedvorm

Het verhaal van Anderlecht is intussen bekend: ‘the proces’ is in volle gang maar voorlopig zonder resultaat met een 5 op 24 in de competitie. Wat vooral ontbreekt, is efficiëntie en een scorende spits. Gelukkig lijkt Kemar Roofe deze week zijn langverwachte debuut te maken. Maar hoe zou het eigenlijk zijn met Ivan Santini en Sylvère Ganvoula, de twee spitsen die paars-wit deze zomer verkocht?

Roofe trainde de voorbije dagen met de beloften, gisteren deed hij dat met de A-ploeg. ’s Avonds speelde hij niet mee met de U21 tegen AA Gent, om zo veel mogelijk kans op speelminuten te maken in de beker tegen Beerschot. Van zijn enkel heeft de Engelsman geen last meer, al had hij wel veel spierversterkende oefeningen nodig om het risico op blessures te beperken. Op training toonde hij zich alleszins fel en als het morgen nodig blijkt, kan Roofe tegen Beerschot wel een halfuur invallen.

Santini zit in China ondertussen aan vijf optredens voor JS Suning, dat de Kroaat afgelopen zomer voor 5 miljoen overnam van Anderlecht. De 30-jarige spits mocht aanvankelijk alleen invallen, met een dieptepunt met amper vijf minuten tegen GZ Evergrande. Maar afgelopen vrijdag mocht Santini wel starten en scoorde hij de openingstreffer in een 1-2-zege tegen Chongqing Dangdai Lifan. Uiteraard, met een kopbal.

Ivan Santini scored the opening goal for Jiangsu Suning tonight. It takes 5 weeks for the Croatian striker, as the back-up choice for Gareth Bale, to score the 1st goal in CSL. It is worth thinking how much time it would take for Gareth Bale to score his 1st goal in China. pic.twitter.com/9BgfR2Q9af — Titan Sports Plus (@titan_plus) September 20, 2019

Stormram

In Duitsland weten ze intussen bijzonder goed wie Sylvère Ganvoula. De nog steeds maar 23-jarige stormram werd na een uitleenbeurt van een seizoen aan Bochum ook verkocht aan de Duitse tweedeklasser. De transferom bedroeg 400.000 euro.

Ganvoula had vorig jaar in 21 optredens voor Bochum vijf keer kunnen scoren. Drie doelpunten scoorde hij in de laatste vier wedstrijden van het seizoen. In de slotwedstrijd kreeg de spits wel een rode kaart, waardoor hij de eerste match van het huidige seizoen miste door een schorsing. Maar niet getreurd, Ganvoula vond snel zijn allerbeste vorm in de 2. Bundesliga.

De man uit Brazzaville pakte meteen uit met een doelpunt en een assist tegen topclub Arminia Bielefeld. Daarna volgde zijn tot nu toe enige wedstrijd zonder resultaat, tegen Hamburg. Vervolgens was Ganvoula goed voor een goal en een assist tegen Wehen Wiesbaden, een goal tegen leider Stuttgart, een assist tegen Dynamo Dresden en een doelpunt tegen SV Sandhausen. Goed voor vier goals en drie assists in zes matchen. Daarnaast scoorde Ganvoula een hattrick in de beker.