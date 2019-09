Opschorting van Brits parlement door Boris Johnson was onwettig, beslist Hooggerechtshof

Het Britse Hooggerechtshof heeft beslist dat Boris Johnson een fout heeft gemaakt bij de opschorting van het parlement. Een belangrijke nederlaag voor de premier.

Het Hof oordeelde eerst en vooral dat “prorogation” wettelijk kan zijn. “Deze zaak gaat over de limieten van progoration”, zei opperrechter Lady Hale. “Een beslissing om het parlement te opschorten is onwettig als de mogelijkheden van het parlement om de constitutionele functies uit te oefenen, worden ingeperkt. Dit was geen normale prorogation. Het zorgde ervoor dat het parlement 5 van de 8 weken voor het einde van oktober geen bevoegdheden kon uitoefenen.”

Hale noemde de opschorting van het parlement “extreem”. Een van de redenen: normaal moet de Queen zich vijf à zes dagen voorbereiden op een speech, geen vijf weken, aldus Hale.

Opschorting

Op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen’s Speech.

Het Hof had twee beroepsprocedures gebundeld, nadat twee lagere rechtbanken diametraal tegenovergestelde beslissingen hadden genomen. Volgens een rechtbank in Londen is de schorsing een louter politieke aangelegenheid en dus geen zaak voor het gerecht. Volgens een Schotse rechtbank is de schorsing onwettig omdat premier Johnson de Queen misleidde toen hij haar vroeg de schorsing te bekrachtigen.

Dinsdag kwam er dus de uitspraak. 11 rechters hebben over de zaak beslist. Er is een unaniem oordeel geveld. De Britse parlementsvoorzitter John Bercow meent dat het parlement “onverwijld” opnieuw moet bijeenkomen.

bekijk ook

Boris Johnson krijgt nog eens deksel op de neus: “Opschorting van Brits parlement is onwettig”

Boris Johnson krijgt vervroegde verkiezingen niet goedgekeurd