Gezicht van Greta Thunberg spreekt boekdelen: blitzbezoek van Trump steelt spotlight tijdens klimaattop

De ogen van Greta Thunberg schoten maandag even vuur toen ze bijna oog in oog stond met Donald Trump om de VN-klimaattop in New York. De activiste liep de president bijna tegen het lijf toen hij binnenkwam en onmiddellijk alle aandacht naar zich toe trok. Trump luisterde niet naar de emotionele speech van de tiener en leek zich stierlijk te vervelen de paar minuten dat hij wel in de zaal zat. De man gaf Thunberg later nog een ‘compliment’ via Twitter: “Ze ziet eruit als een gelukkig, jong meisje.” Al was de dodelijke blik die ze Trump toewierp allesbehalve een toonbeeld van geluk.