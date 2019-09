Spontane staking bij De Lijn na “wilde geruchten”

Gent - Bij de techniekers van De Lijn in Gent is dinsdagochtend een spontane staking uitgebroken. Het personeel heeft het werk neergelegd uit onvrede met een reorganisatie die op til zou staan. Maar de vervoersmaatschappij ontkent: “Het gaat om wilde geruchten.”

Zo’n 350 Oost-Vlaamse techniekers hebben dinsdagochtend het werk neergelegd en verzameld aan de stelplaats in Gentbrugge. Ze eisen tekst en uitleg bij de nieuwe reorganisatieplannen die op til zouden staan. “Er is onrust over een nieuwe loonstudie die zou zijn besteld”, zegt Waldo Vermeersch van vakbond ACV. “Maar de directie heeft er nog niks over gecommuniceerd. Het personeel eist nu verduidelijking.”

De techniekers, die zorgen voor het onderhoud van de bussen en trams, verzetten zich ook tegen “de toenemende privatisering in het bedrijf”. “Er worden steeds meer raamcontracten uitbesteed aan externe firma’s”, zegt Vermeersch. “Het personeel heeft hier vragen bij. Gaan ze wel nog voldoende werk hebben in de toekomst? De nieuwe aanpak is nu al voelbaar op het terrein.”

“Wilde geruchten”

Maar De Lijn ontkent formeel. “Dit zijn wilde geruchten”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. “De informatie is vals en de directie is op weg naar de stelplaats om dat duidelijk te maken. Het is jammer dat de technici eerst het werk hebben neergelegd, vooraleer met ons het gesprek aan te gaan.”

Hoe lang nog wordt gestaakt, is onduidelijk. Volgens de vervoersmaatschappij heeft de staking geen impact op het bus- en tramverkeer. De reiziger ondervindt geen hinder. Vorige week werd ook al gestaakt in de stelplaats van de Lijn in Asse.