Ouder staan terecht voor gedwongen huwelijk: “Moeder verbrandde haar met een strijkijzer”

Sint-Niklaas - Een ouderpaar uit Sint-Niklaas riskeert bijna vier jaar cel voor de gedwongen uithuwelijking van hun dochter aan een Marokkaanse man. Het meisje werd door haar ouders verbrand en geslagen toen ze weigerde. Haar echtgenoot randde haar aan.

Nusra zag voor zichzelf geen andere keuze dan te vluchten nadat ze in Marokko was uitgehuwelijkt aan een voor haar onbekende man. Een ‘ontsnapping’ die gepaard ging met heel wat geweld door haar ouders, zo vertelde haar advocaat dinsdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Toen ze terug in België kwam wist ze heel goed dat ze geen andere keuze meer had”, vertelde de raadsman. “Ondertussen had ze in Marokko een contract moeten ondertekenen. De man aan wie ze uitgehuwelijkt zou worden kende ze helemaal niet, en sprak niet eens haar taal. Ze werd door hem aangerand en gedwongen om dingen te doen die ze niet wou. Toen ze duidelijk maakte aan haar ouders dat ze tegen het huwelijk was werd ze door haar moeder verbrand met een strijkijzer. Haar vader sloeg haar meermaals met haar hoofd tegen de muur en stompte met zijn ellenboog in haar rug.”

Ernstig

Het openbaar ministerie tilde zeer zwaar aan de feiten. Voor haar ouders werden celstraffen van drie jaar en tien maanden en een boete van 10.400 euro gevraagd. Haar echtgenoot hangt een jaar en tien maanden cel en een boete van 8.800 euro boven het hoofd. De procureur vroeg ook de nietigverklaring van het huwelijk. “De feiten zijn bijzonder ernstig. De dochter heeft zeer duidelijk aangegeven dat ze niet instemde met het huwelijk”, aldus de openbaar aanklager.

Meester Mounir Souidi, de raadsman van de ouders, drong bij de rechtbank aan om de dochter in de rechtszaal te laten getuigen. Haar moeder zelf verklaarde dat ze denk dat haar dochter ziek is. “We hebben al van sinds ze klein is problemen met haar”, klonk het.

De rechtbank doet op 22 oktober uitspraak in de zaak.