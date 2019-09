De Lijn waarschuwt voor valse mail over De Lijn-pas van 50 euro

Vervoersmaatschappij De Lijn waarschuwt voor een valse mail, waarin aan de ontvanger een “De Lijn-pas van 50 euro” wordt aangeboden. De Lijn vraagt om niet op de link te klikken en de mail te rapporteren bij Safeonweb.

In de mail wordt gevraagd om een aantal gegevens te bezorgen, in ruil voor een De Lijn-pas van 50 euro. Het is een valse mail en wie hem krijgt, kan de mail best doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.

De Lijn benadrukt nog dat promotieacties alleen verlopen via haar eigen kanalen. Bovendien bevat de afbeelding verschillende fouten: het afgebeelde voertuig is geen lijnbus, Lijnkaarten van 50 euro bestaan niet en de afgebeelde chipkaart wordt alleen gebruikt voor abonnementen.

Meer informatie over phishing en tips om dit te voorkomen, zijn terug te vinden op www.safeonweb.be