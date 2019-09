DPG Media digitaliseert tv-activiteiten: 145 banen op de tocht bij bedrijf boven VTM en Q2

DPG Media, het bedrijf dat ontstaan is door de fusie van De Persgroep Publishing en Medialaan, gaat zijn tv-activiteiten verder digitaliseren en past daarom zijn organisatie aan. Het bedrijf wil 145 banen schrappen binnen de klassieke tv-organisatie en ondersteunende diensten, zo staat dinsdag in een persbericht.

Tegelijk plant DPG Media ook de creatie van een 50-tal nieuwe jobs, voornamelijk digitale profielen. “Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eersten in aanmerking om die in te vullen”, klinkt het.

“De televisiemarkt is overal ter wereld in volle transformatie”, zegt het bedrijf in een persbericht. “Klassieke televisie is nog steeds erg populair, maar het snel groeiende aanbod van digitale televisie- en videoplatformen verandert het kijkgedrag en het zakelijk model van televisie. Ook het concurrentieveld is sterk veranderd met de komst van globale spelers zoals Netflix, Apple en Disney.”

Streaming

DPG Media investeerde de voorbije jaren al fors in de digitale transformatie, onder meer met het gratis videoplatform VTM Go. “Maar om het lokale marktleiderschap te verzekeren en te kunnen concurreren met de grote internationale spelers, kiest DPG Media nu voor een doorgedreven digitalisering en een aanpassing van de tv-organisatie.”

Op het programma staat de ontwikkeling van een streamingplatform met een betalend digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films, “de zogenaamde Vlaamse Netflix”. Ook de investeringen in advertentie- en datatechnologie worden opgevoerd. Tot slot wordt voor de ontwikkeling van lokale content geld vrijgemaakt.

145 banen

De ondernemingsraad werd dinsdag ingelicht over de plannen en de gevolgen voor de organisatie. Zo zouden er mogelijk 145 banen verdwijnen binnen de klassieke tv-organisatie en de ondersteunende diensten. Ook binnen het management en de directie komen er wijzigingen.

”Het is de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te beperken. Samen met de aankondiging van de intentie tot ontslag werden immers ook een 50-tal nieuwe jobs aangekondigd, voornamelijk digitale profielen in de creatieve, commerciële en technologische teams. Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eersten in aanmerking om die in te vullen.”

De informatie- en consultatiefase in het kader van de wet-Renault werd opgestart. De andere activiteiten van DPG Media zijn niet getroffen door de herstructurering, luidt het nog.

“Geen verrassing”

“Ik kan op dit ogenblik nog weinig ten gronde zeggen over wat er aan de gang is bij DPG Media”, zegt Jan Meeuwens, bestendig secretaris van BBTK Brussel. “Maar het bericht dat er 145 banen op de tocht staan, komt niet geheel onverwacht, vind ik.”

“Het gaat nu eenmaal om twee mastodonten in de mediasector, De Persgroep die VTM opslokt en opneemt in het Van Thillo-imperium. Dan kun je zo’n operatie verwachten”, vervolgt Meeuwens. “Anderzijds vind ik dat dit nieuws toch nog snel komt.”