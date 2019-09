Zes migranten overleden bij ongeval met een militair voertuig in Turkije

Zes mensen zijn overleden en 27 anderen gewond geraakt nadat een militair voertuig dinsdag was gekanteld in de Zuid-Turkse provincie Hatay, die aan Syrië grenst. Het voertuig vervoerde migranten die uitgewezen zouden worden.

Het ongeval gebeurde in Reyhanli, een district op ongeveer 21 kilometer van de Cilvegozu-grenspost, meldt de dienst van de gouverneur. Bij de gewonden bevonden zich twee Turkse soldaten. Het voertuig vervoerde illegale migranten die uitgewezen zouden worden. Het is niet duidelijk waar de migranten vandaan kwamen of naar waar ze uitgewezen zouden worden.

Deporteren

Turkije is een belangrijk transitpunt voor migranten uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, die via Griekenland in Europa proberen te geraken. In het land bevinden zich meer dan vier miljoen vluchtelingen, onder wie meer dan 3,6 miljoen Syriërs. Het land, dat te kampen heeft met economische problemen en groeiende publieke verontwaardiging, verhoogde recent haar inspanningen om illegale migranten te deporteren.

Istanboel, de grootste stad van Turkije, geeft ongeregistreerde Syrische vluchtelingen nog tot 30 oktober de tijd om de stad te verlaten, waarna ze worden uitgewezen. Volgens Turkije zullen Syriërs zonder papieren niet gedeporteerd worden, maar zullen ze van Istanboel overgebracht worden naar de plaats waar ze zich lieten registreren. Toch beweren veel Syriërs en mensenrechtenorganisaties dat deportaties al aan de gang zijn, ook naar Syrië, dat door oorlog verscheurd wordt.