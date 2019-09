Ianis Hagi kan voorlopig geen verlengstuk breien aan zijn droomstart bij Genk: “Ik bel dagelijks met mijn pa”

Ianis Hagi (20) had na zijn komst naar België amper twee minuten nodig om de Genkse fans in vervoering te brengen. Zijn winning goal tegen Kortrijk was de gedroomde entree. Een verlengstuk breien aan die blitzstart bleek echter niet zo simpel. “Ik besef dat dit een seizoen wordt met vallen en opstaan.”

Hagi, Zidane, Cruijff... Wie met zo’n achternaam geboren wordt en droomt van een voetbalcarrière, weet dat de lat voor hem erg hoog ligt. Hagi junior ligt daar echter niet van wakker. “Ik ben trots dat ik die naam mag dragen. Druk op mijn schouders? Nee, hoor. Mijn familienaam is voor mij een stimulans. De raad van mijn pa is van goudwaarde. Wij hebben dagelijks contact. In 99 procent van onze gesprekken gaat het over voetbal. Over mij en over zijn eigen club.”

Je transfer van Viitorul naar Genk was voor velen een verrassing. Nog altijd blij met je keuze?

“Zeker. Ik wist op voorhand dat ik in een lastige competitie zou terechtkomen en dat het een uitdagend seizoen zou worden. Nieuwe spelers, nieuwe coach. Het vergt tijd om zo’n puzzel in mekaar te doen passen. Dat is de voorbije maanden ook gebleken. We hadden ups and downs en dat zal zo nog wel een tijdje duren.”

Jijzelf kende na je droomstart ook hoogtes en laagtes.

“Dat had ik ingecalculeerd. Ik moet wennen aan een andere omgeving. Tot nu toe heb ik daar een goed gevoel bij. Ik krijg veel steun. Natuurlijk was het fijn om te debuteren met een doelpunt. Maar ik realiseerde me heel goed dat ik een aanpassingsperiode nodig zou hebben. Ik wil hier in eerste instantie veel ervaring opdoen en dat zal lukken. Elke training word je naar je limieten gepusht.”

Jij bent ook naar Genk gekomen voor de Champions League. Hoe ­beleef je dan zo’n rampzalige avond als die tegen Salzburg?

“Ik heb geleerd om niet te veel naar het verleden te kijken. Salzburg was pas onze eerste Europese opdracht. Er volgen er nog. Ik ben er heilig van overtuigd dat onze thuismatch tegen Napoli een stuk beter zal verlopen.”

De coach wijzigde intussen zijn ­systeem naar een 4-4-2, met jou als linkermiddenvelder.

“Weet je, eigenlijk maakt me dat niets uit. In het verleden speelde ik als nummer 10, als valse 9, centraal op het middenveld, links en rechts. Ik kan overal uit de voeten en dat beschouw ik als een grote troef.”