Verdachte van moord op cold case Eve Poppe blijft aangehouden

Deurne - De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van Stephaan D.L. (55) uit Deurne, die verdacht wordt van de moord op Eve Poppe (38) in 1997. De vijftiger heeft via zijn advocaten te kennen gegeven dat hij opnieuw verhoord wil worden, nadat hij zich eerder op zijn zwijgrecht had beroepen.

De verdediging had de raadkamer vorige week om een uitstel gevraagd, omdat de DNA-verslagen in het strafdossier niet volledig waren. “Alle stukken werden intussen gevoegd en wij hebben er ook kennis van kunnen nemen. Het is naar aanleiding daarvan dat onze cliënt opnieuw verhoord wil worden. Wat hij gaat verklaren, is zijn zaak”, zegt zijn advocaat Christian Clement.

Stephaan D.L. werd twee weken geleden aangehouden voor de moord op Eve Poppe. Hij zat toen ook al in de gevangenis op verdenking van de moord op Ariane Mazijn (30) in 1992.