De roes van de Rouches: vijf redenen waarom Standard op kop staat én titelkandidaat is

Hoogdagen in Luik. Na een simpele thuiszege tegen Eupen blijft Standard de fiere competitieleider en de Rouches zijn van plan om tot het einde van de rit mee te strijden. Clubicoon Wilfried Van Moer houdt nog een kleine slag om de arm. “Eerst afwachten of ze kunnen bevestigen in de toppers. Maar de huidige koppositie is niet gestolen.” Vijf redenen waarom dat zo is én waarom de rest Standard beter in de gaten blijft houden.