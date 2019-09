Bölöni gunt enkele pionnen bij Antwerp rust in beker tegen Lokeren: “Ik ga roteren, maar verwacht geen elf andere namen”

Antwerp en de Croky Cup, het was de voorbije twee seizoenen geen succesverhaal. Zowel tegen KV Kortrijk als tegen KV Mechelen eindigde het bekeravontuur van de Great Old in de zestiende finales. Dat moet deze jaargang anders, te beginnen met een duel tegen het Sporting Lokeren van Jelle Van Damme.

“Ik ga niet roteren”, liet Lokeren-coach De Boeck in aanloop naar de bekerpartij van donderdag verstaan. Bölöni denkt er enigszins anders over. “Ik ben van plan enkele wijzigingen door te voeren”, liet de Roemeen dinsdagochtend verstaan. “Geen elf wissels natuurlijk, want ik kan niet iedereen missen. Maar over een ‘B-ploeg’ weiger ik te spreken. Dat zou niet fair zijn ten opzichte van de jongens die donderdag hun kans krijgen.” Een van de spelers die Bölöni wellicht rust gunt, is Defour. “Drie matchen in één week is misschien nog te zwaar voor hem.” En wat met Mbokani? “Voor hem zie ik geen problemen. Mbo keert niet zoals Steven terug uit een blessure.”

Benson moet zich bewijzen

De bekerontmoeting met de Waaslanders is een prima gelegenheid voor Benson Manuel om een eerste selectie af te dwingen. Zaterdag tegen Cercle Brugge stond de recordaankoop van 3 miljoen euro verrassend genoeg niet op het wedstrijdblad. “In principe is hij klaar voor een selectie, maar in de oefenmatch tegen Westerlo (2-2, red.) heeft hij zich onvoldoende bewezen. We kennen allemaal zijn kwaliteiten. Die moet hij ook tentoonspreiden. Net als vele wingers in het moderne voetbal komt hij graag van zijn flank naar binnen, maar dan moet het ook wat opleveren. Daar heb ik met hem over gesproken. Maar versta me niet verkeerd: Benson komt er wel.”

Met de extra kwaliteit in de kern moet Antwerp in staat zijn om lang mee te gaan in de beker. “We mogen inderdaad ambitieuzer zijn, maar we moeten het nog altijd laten zien. De voorbije twee seizoenen botsten we telkens op een tegenstander die gemotiveerder was dan wij”, aldus Bölöni. “Wie zeker gemotiveerd aan de aftrap verschijnt, is Jelle Van Damme. De voormalige publiekslieveling van de Bosuil keert voor het eerst terug. Zal er bij het weerzien gelachen worden? “Ik maak nooit grapjes voor een match, en na de wedstrijd zal een van ons tweeën ontgoocheld zijn. Da’s nu eenmaal altijd zo in de beker. Het verrast me dat hij voortaan op het middenveld speelt. Ik hoorde dat hij het goed doet bij Lokeren, chapeau voor hem.”

Nog geen De Sart

Voor De Sart, die tegen Westerlo een tik incasseerde, komt de bekermatch tegen Lokeren te vroeg. Ook de verplaatsing naar Oostende komende zondag blijft voor hem een vraagteken. De Laet werkt eveneens individueel. Hij sukkelt nog steeds met de hiel. “Een vervelende blessure, met een diagnose die elke dag anders is. Of hij nu morgen of volgende week pas terugkeert, valt moeilijk te voorpellen”, gaf Bölöni nog mee.