Boer (69) sterft onder eigen tractor

Ronse - In Ronse is maandagavond de 69-jarige landbouwer Jean-Paul Deschaumes uit de Ommegangstraat tragisch om het leven gekomen. Hij kwam onder zijn landbouwtractor terecht.

Het dramatisch ongeval gebeurde toen Jean-Paul mest aan het verspreiden was op zijn akkerland op de Kleine Bergkouter, op een boogscheut van zijn boerderij. Het was zijn vrouw die hem aantrof, gekneld in een netelige positie onder zijn tractor. Het voertuig lag op de zijkant in het struikgewas van een aanpalend bosje.

Jean-Paul Deschaumes werd 69. Foto: fdv

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De brandweer van post Ronse en het MUG-team van algemeen ziekenhuis Glorieux werden gealarmeerd, maar de uitgerukte hulpdiensten konden geen hulp meer bieden.

Jean-Paul Deschaumes was in en om Ronse gekend als een zeer joviale figuur. Met zijn tractor trok hij onder meer feestwagens in de stoeten van Bommels en Fiertel.