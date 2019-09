GO! onderwijs telt recordaantal van 209.992 leerlingen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt dit jaar 209.992 leerlingen. Dat blijkt uit de spoedtelling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten jaarlijks organiseert. Daarmee noteert het GO! een groei van 2,15 procent.

De toename is overigens groter dan het geboortecijfer. “Deze groei bevestigt dat ouders vertrouwen stellen in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”, concludeert Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! , daaruit.

Ook dit jaar moet het GO! ruim 5.000 leerlingen weigeren wegens plaatstekort. “We rekenen erop dat de Vlaamse overheid haar gemeenschapsonderwijs waardeert en de komende legislatuur bijkomende middelen voorziet om de capaciteit te verhogen”, zegt Raymonda Verdyck. Ook de voorbije jaren moest het GO! telkens zowat 5.000 leerlingen weigeren, omdat er niet voldoende plaatsen waren. Scholen krijgen een basisdotatie voor infrastructuur die gebaseerd is op het aantal leerlingen. In theorie tenminste, want de berekening werd al twintig jaar niet aangepast. Het GO! groeide in die periode van 163.295 naar 209.992 leerlingen.

“Dat betekent dat het GO! voor een leerling op de vijf geen infrastructuurmiddelen krijgt”, aldus Verdyck. Los van de groei hamert het GO! erop dat de dotatie lang niet volstaat om de noden te dekken. “We kijken dus naar de Vlaamse regering om het patrimonium in goede staat te houden.”

In het gewoon kleuteronderwijs zitten 36.909 kinderen, in het gewoon lager onderwijs 69.615 en in het secundair 88.386 leerlingen. In het buitengewoon kleuteronderwijs zijn 646 leerlingen ingeschreven, in het buitengewoon lager 5.883 en in het buitengewoon middelbaar 6.092. In het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) ten slotte zijn 2.461 leerlingen ingeschreven. In totaal gaat het dus om 209.992 leerlingen.