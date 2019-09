Vooral migratie heeft Europees stemgedrag van Belg beïnvloed

De Belg heeft zijn stemgedrag voor de Europese verkiezingen van 26 mei vooral laten beïnvloeden door het migratiethema, veel meer dan de gemiddelde EU-kiezer. Dat blijkt uit een Eurobarometer-enquête over de Europese verkiezingen. Uit die enquête blijkt ook dat de grote opkomst voor de Europese verkiezingen te danken is aan de jongeren.

Voor de Eurobarometer-enquête werden ruim 27.000 respondenten van 15 jaar en ouder uit alle 28 EU-lidstaten persoonlijk geïnterviewd. Onder hen ook meer dan 1.000 Belgen.

Uit de resultaten blijkt dat de hoge opkomst voor de Europese verkiezingen van 2019 - de algemene opkomst was met 50,6 procent de hoogste sinds 1994 - te danken is aan de toename van het aantal jongeren dat is gaan stemmen. Vooral kiezers jonger dan 25 jaar (+14 procentpunt) en de groep van 25-39-jarigen (+12 procentpunt) zijn in grotere aantallen gaan stemmen.

Jongere generatie

“De zeer significante toename van de opkomst van de kiezers bij de Europese verkiezingen van mei toont aan dat Europeanen, met name de jongere generatie, hun democratische rechten waarderen en geloven dat de Europese Unie sterker is wanneer hun zorgen gezamenlijk worden aanpakt”, zegt David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement.

In hun beslissing om te gaan stemmen hebben de meeste EU-kiezers zich laten leiden door het thema economie en groei (44 procent), gevolgd door klimaatverandering (37 procent) en mensenrechten en democratie (37 procent). Opvallend: in België staat migratie (45 procent) bovenaan als beslissend thema, voor klimaatverandering (42 procent) en economie en groei (42 procent).

Uit de barometer blijkt nog dat twee derde van de respondenten (68 procent) positief staan tegenover het EU-lidmaatschap van zijn/haar land. Dat is het hoogste percentage sinds 1983. België scoort daar met 75 procent nog iets hoger dan het EU-gemiddelde.