Verhofstadt: “Wil Boris Johnson nooit nog horen zeggen dat de EU niet democratisch is”

Het Britse Hooggerechtshof hakte de knoop dinsdag kort voor de middag door: de beslissing van de Britse regering van premier Boris Johnson om het parlement vijf weken lang te verdagen vlak voor de geplande brexitdatum van 31 oktober, is onwettig. Volgens voorzitter Lady Hale konden de rechters geen bewijs vinden van goede redenen om het parlement zo lang naar huis te sturen, en was “het effect van de fundamenten van onze democratie extreem.”

Belgisch Europarlementslid Guy Verhofstadt, die de parlementaire stuurgroep rond de brexit leidt, reageert tevreden. “Toch één grote opluchting in de brexitsaga: de rechtsstaat in het Verenigd Koninkrijk is levend en wel. Parlementen zouden nooit monddood gemaakt mogen worden in een echte democratie”, tweet hij. “Ik wil Boris Johnson of eender welke andere brexiteer nooit nog horen zeggen dat de Europese Unie ondemocratisch is.”