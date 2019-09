Kortrijk voert verbod in op verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken

Kortrijk - Vanaf 1 oktober geldt in Kortrijk een verbod op de verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken. Daarvoor schreef burgemeester Vincent Van Quickenborne dinsdag een burgemeestersbesluit uit. Wie tegen 1 oktober nog ampules verkoopt kan GAS-boetes krijgen tot 350 euro.

Eind juli werd al een eerste burgemeestersbesluit uitgeschreven waarin het oneigenlijk gebruik van lachgas aan banden werd gelegd. Dat naar aanleiding van een café waar de politie dozen vol lege ampules had gevonden. Sindsdien kan de politie ampules in beslag nemen wanneer de agent vaststelt dat het gas als roesmiddel wordt gebruikt. In de laatste maanden werden heel wat ampules in beslag genomen. In één horecazaak kon de politie een lading van 150 ampules in beslag nemen.

Opschudding

Begin september zorgde een nachtwinkel opnieuw voor opschudding. “Daar lagen de tubes lachgas gewoon tussen het snoepgoed”, aldus burgemeester Van Quickenborne. “We hebben naar aanleiding daarvan onderzocht wat we als stad konden doen. Eerst dachten we dat we daar als stad niets tegen konden doen maar aangezien we dit zien als een risico voor de volksgezondheid kunnen we een verbod invoeren”, zegt de burgemeester.

In afwachting van de goedkeuring door de gemeenteraad vaardigt de burgemeester een tweede burgemeestersbesluit uit dat de verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken verbiedt vanaf 1 oktober 2019. “De politie gaat alle zaken controleren. Wie tegen 1 oktober niet in orde is kan een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro”, zegt de burgemeester nog.