Gerecht onderzoekt Epstein’s woning en een modellenbureau in Parijs

In het onderzoek naar de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein heeft het Franse parket huiszoekingen gedaan in zijn Parijse woning en bij een modellenbureau. De Amerikaanse zakenman wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen en stierf in augustus in zijn gevangeniscel.

De eerste huiszoeking werd uitgevoerd op 17 september bij het modellenbureau Karin Models. De tweede vond plaats op maandagavond en duurde tot dinsdagochtend in de Parijse woning van Jeffrey Epstein.

Het modellenbureau Karin Models werd in 1978 opgericht door Jean-Luc Brunel, een man die ook al werd genoemd in het Amerikaanse onderzoek naar Epstein. Een van de belangrijkste klagers in de zaak, Virginia Giuffre, beschuldigt Brunel van haar te hebben misbruikt.

Begin september volgden er nog beschuldigen van een Nederlands supermodel en drie andere vrouwen.

Epstein werd op 6 juli gearresteerd in New York op beschuldiging van misbruik van tientallen minderjarige meisjes en het oprichten van een illegale sekshandel in New York en Florida. Volgens berichten in de media kwamen sommige slachtoffers ook uit Frankrijk, daarop werd er een onderzoek geopend in Frankrijk. Het onderzoek is gericht op mogelijke strafbare feiten die op Frans grondgebied werden gepleegd, of waarbij de slachtoffers of daders Franse burgers waren.

Op 10 augustus werd Epstein dood aangetroffen in zijn cel.