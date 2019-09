Trainer Simon Davies over de crisis bij Anderlecht: “Ontslag? Dat is een logische vraag, maar...”

Het is van moeten voor Anderlecht. Paars-wit kan zich morgen in de beker geen uitschakeling permitteren tegen 1B-club Beerschot. Na de 5 op 24 wordt niet Kompany maar T1 Simon Davies steeds meer geviseerd. “Of ik vrees voor mijn job? Logische vraag door onze resultaten, maar we werken geconcentreerd verder.”

Niemand kan zich voorstellen dat Anderlecht morgen geëlimineerd wordt door Beerschot, dat ook niet goed draait. Dat zou pas een catastrofe zijn, want de Belgische Beker is voor RSCA een belangrijk doel. Zeker nu het zo vierkant draait in de competitie. “Teams die Europees spelen hechten misschien iets minder belang aan de cup, maar bij ons is de beker heel belangrijk”, aldus Simon Davies. “We trekken morgen op volle sterkte naar Beerschot.”

De druk is wel moordend. Op het Kiel dat uitverkocht is, wacht Anderlecht een heel warme ontvangst. De vraag is of de jonkies daarmee zullen opkunnen of nog meer stress gaan krijgen. “Dat hoort erbij. Als jonge spelers voor Anderlecht willen voetballen moeten ze met zo’n atmosfeer om kunnen want anders horen ze hier niet thuis. Bekerduels kunnen altijd speciaal zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het goed komt. Onze spelers moeten net naar dit soort wedstrijden verlangen. Al respecteren we Beerschot natuurlijk. Het is niet omdat ze in de tweede klasse spelen dat we deze wedstrijd anders zullen benaderen.”

Geloof blijft

Anderlecht moet misschien wel eens afstappen van de grootspraak dat ze na de 5 op 24 nog en de snertmatch op Brugge nog zullen meedoen voor de titel. Tegen Club had het 7-1 kunnen zijn. “De match op Brugge was een grote ontgoocheling. Daar speelden we voor het eerst niet zoals Anderlecht hoort te voetballen, maar in alle andere wedstrijden waren we best tevreden met het spel en de kansen die we creëerden. Daarom geloof ik ook in ons project. Als we een beter evenwicht vinden tussen jeugd en ervaring dan kunnen we ons meten met eender welk team in België. Nu komen Kompany en Roofe terug. Ook Nasri en Chadli worden beter. Natuurlijk kost het tijd, maar we groeien. Ik wil ook nog Killian Sardella als voorbeeld nemen. Die had krampen op Brugge en had een heel moeilijke wedstrijd, maar dat was ook goed voor zijn leerproces. We zullen hem niet slachtofferen na één moeilijke partij.”

De vraag is of Simon Davies niet het slachtoffer, het kind van de rekening zal worden als Anderlecht morgen verliest op Beerschot? “Of ik vrees voor mijn job? Dat is een logische vraag en in de business van het voetbal zijn resultaten belangrijk, maar je moet ze niet aan mij stellen. Er zijn geen excuses. De resultaten vallen tegen, maar we verstoppen ons niet achter onze jonge leeftijd of blessures. Het moet beter, maar alle spelers vinden nog dat we goed werk leveren en Vincent Kompany werkt elke minuut van de dag om de club weer terug te brengen waar ze hoort. Wij werken daaraan mee als staff. Geloof me: we zullen snel weer op een goed niveau staan.”