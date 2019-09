Dennis P. reconstrueert moord op ex-vrouw Barbara

Sint-Niklaas / Temse - Het gerecht heeft dinsdagmiddag een reconstructie gehouden van de moord op Barbara Ongena, de vrouw die door haar ex is vermoord. De man wou haar dood met een brand verdoezelen. De reconstructie gebeurde op twee plaatsen.

Zowel bij de woonplaats van moordenaar Dennis P. in de Doornstraat in Temse als in de studio van het slachtoffer in de Oude Molenstraat werd een wedersamenstelling gehouden. Dennis P. was zelf alleen aanwezig in de Doornstraat. In Sint-Niklaas werd aan de hand van zijn eerdere verklaringen over de moord gespeeld door een stand-in van de politie.

Barbara Ongena werd in juni dood aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement in de Oude Molenstraat. De vrouw en moeder van twee zoontjes van 8 en 6 vertoonde sporen van wurging. In de kamer was door haar moordenaar een matras in brand gestoken in een poging om de sporen van het misdrijf nog uit te wissen. Haar ex-man Dennis P. uit Temse, waarmee ze in een vechtscheiding was verwikkeld, werd nog diezelfde avond opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Hij was door buren gezien toen hij kort voor de ontdekking van de brand de flat van zijn ex verliet.