Hulpverleenster zwaargewond nadat Porsche inrijdt op ziekenwagen

Wijnegem -

Een ziekenwagen is dinsdagnamiddag in de flank gegrepen door een Porsche Cayenne op het kruispunt van de Houtlaan met de ’s Gravenwezelsteenweg in Wijnegem. Een 43-jarige hulpverleenster raakte daarbij zwaargewond. Getuigen zeggen dat de bestuurder van de Porsche door het rood was gereden. Dat werd vernomen bij de lokale politie van de zone Minos.