AA Gent bekert morgen in Aalst, Jess Thorup verkiest nu toch te roteren

Zondagavond bracht Jess Thorup tegen Zulte Waregem nog exact hetzelfde elftal aan de aftrap dat eerder ook al tegen KV Mechelen en Saint-Etienne indruk maakte. Maar voor de bekerwedstrijd tegen Eendracht Aalst wil de Deense coach van de Buffalo’s toch roteren. “Na onze partij in Waregem hoorde ik hier en daar de vraag waarom we toen niet roteerden. Maar dat begreep ik niet: ‘Never a change a winning team’, toch?”

Ook de fysieke belasting was voor Thorup vorig weekend geen argument om te roteren. “Als je drie matchen op een week moet spelen, is dat geen probleem”, aldus de Deense coach. “Hier hebben we hard voor getraind. Dit is een nieuw team waarbij we nog automatismen en onderlinge relaties moet opbouwen. Maar als er ingegrepen moet worden, zal ik dat doen. Ik had echter ook veel vertrouwen in deze jongens en daarom was het voor mij zelfs geen onderwerp om te wisselen.”

Maar nu zal de Gentse coach dus wel een flink herschikt team aan de aftrap brengen. “Nu starten we onze derde competitie. Elk jaar wil iedereen via de beker Europa in. Wij willen ook nog iets tonen. We zijn tegen Aalst zeker favoriet maar we zullen ook roteren zodat andere jongens kunnen tonen dat ze klaar zijn als ik hen nodig heb. Voor de spelers van Aalst is dit uiteraard de match van hun leven en ze dromen misschien nog van een kans bij een grotere club.”

Jean-Luc Dompé

Eén van de spelers die woensdagavond mag hopen op een basisplaats is Jean-Luc Dompé. De Franse flankaanvaller kwam dit seizoen nog maar zelden in actie en moet zich voorlopig tevreden stellen met twee invalbeurten waarbij hij in totaal 39 minuten op het veld stond: “Ik ben niet echt ontgoocheld maar natuurlijk zie je het liever anders. De coach koos inderdaad een ander systeem dat niet echt in mijn voordeel spreekt. Toch zie ik voor mezelf wel presteren in een rol achter de spitsen weggelegd omdat we nu eenmaal niet met flankspelers spelen.”

Anderzijds beseft de 24-jarige Fransman dat de Buffalo’s na vorig seizoen toch ook nog iets recht te zetten hebben in het bekertoernooi: “Vorig seizoen verloren we de finale en we hebben dus nog iets goed te maken bij onze fans. Dat zorgt zeker voor motivatie. We stappen bij elke match het veld op met de wil om te winnen en uiteindelijk willen we nu dus ook opnieuw de finale betwisten én ook winnen.”

Toch loert ook voor de Buffalo’s het risico op onderschatting tegen een minder aangeschreven team. Zo werden vorig seizoen heel wat topteams in deze fase van het bekertoernooi uitgeschakeld. “Dat kan iedereen overkomen. Zelfs als je vorig seizoen de finale haalde, kun je nu plots in de eerste ronde al uitgeschakeld worden. Onderschatting is uit den boze.”