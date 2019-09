Politierechter verbaasd: “3,7 promille en toch niet dronken. Dat is bijna niet te geloven”

Brugge / Jabbeke - 3,7 promille alcohol in zijn bloed. Maar niet dronken. Een 22-jarige jongeman uit Jabbeke deed de wenkbrauwen van de politierechter dinsdagmorgen behoorlijk fronsen. “Als uw advocaat zoveel alcohol binnen heeft, ligt ze minstens in coma”, klonk het.

Op zondag 2 december vorig jaar reed de twintiger uit Jabbeke vanaf De Platse in Sint-Andries terug naar huis. Maar aan de Gistelsteenweg verloor hij de controle over zijn stuur en reed hij tegen een geparkeerde wagen. De jongeman verklaarde dat hij niet wist waarom hij was uitgeweken.

Toen de politie ter plaatse kwam, liet die de jongeman blazen. Uiterlijk vertoonde hij nochtans geen tekenen van dronkenschap. De agenten schrokken dan ook toen ze de uitslag van de ademtest zagen: 3,7 promille. “Maar u was niet dronken. Dat is bijna niet te geloven. Als uw advocaat zo’n hoog promillage heeft, dan ligt ze in coma of is ze zelfs dood. Ik moet het haast niet vragen. Maar u drinkt wellicht elke dag een bak”, aldus de verbouwereerde rechter.

Niet de eerste keer

De advocaat van de twintiger probeerde de rechtbank een milde straf te vragen. Maar in januari 2017 was de man al eens veroordeeld voor dronken sturen en vluchtmisdrijf. Feiten die niet bepaald in zijn voordeel speelden. “De feiten zijn wat ze zijn. En hij schaamt zich daar ook diep voor. Maar zijn rijbewijs is zeer belangrijk voor zijn werk”, klonk het. De advocaat vroeg daarom een werkstraf.

Iets wat bij politierechter Peter Vandamme duidelijk in het verkeerde keelgat schoot. Hij richtte zich persoonlijk tot de jongeman en trok serieus van leer. “Dus het zou mijn fout zijn als u uw werk kwijtspeelt? Ik heb het gehad met die houding. U hoeft mij geen schuldgevoel aan te praten. Als u uw werk kwijtgeraakt, dan is dat enkel en alleen úw schuld. Denkt u soms weleens aan de ouders die hun kind verliezen door een dronken bestuurder zoals u? Ik wel alleszins”, klonk het.

Alcoholslot

De politierechter was dan ook niet mild bij de bepaling van de straf. Hij gaf de jongeman een boete van 3.200 euro en een rijverbod van drie maanden. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zal hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Bovendien kreeg hij ook voor drie jaar een alcoholslot opgelegd.