Verklaringen Theo Francken lijken PS-kopstuk Magnette niet te beroeren

PS-kopstuk Paul Magnette lijkt niet onder de indruk van de verklaringen van N-VA-kopstuk Theo Francken over de basis van mogelijke gesprekken met PS voor de vorming van een federale regering. Francken liet verstaan dat in ruil voor strengere migratieregels gepraat kan worden over sociale toegevingen, zoals een hoger pensioen.

“N-VA is al afgekomen met het Australische model (voor migratiebeleid, nvdr.). Vandaag spreken ze van het Deense model. Maar wij zijn de Deense socialisten niet, wij zijn de socialisten van Wallonië en Brussel. Ik ga geen buitenlands model toepassen in België. Migratie is in elk land een complex onderwerp. Het beste wat we kunnen doen, is er niet de hele tijd over praten en de problemen op een pragmatische manier aanpakken”, zei PS-kopstuk Paul Magnette dinsdag in de marge van een persconferentie.

Magnette, die kandidaat is om voorzitter te worden van PS en mee de onderhandelingen op federaal vlak zal voeren, stelde dinsdag aan de pers een boekje voor over brood bakken, één van zijn passies. Magnette bakt al tien jaar zelf brood en wil mensen goesting doen krijgen om dat ook te doen.