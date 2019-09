Europees Hof vernietigt boete van 33,6 miljoen euro voor Britse bank HSBC

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag een boete van 33,6 miljoen euro kwijtgescholden die de Europese Commissie in 2016 aan de Britse bank HSBC had opgelegd wegens de manipulatie van rentetarieven. Het Hof acht HSBC schuldig, maar zegt dat de Commissie onvoldoende kon aantonen hoe ze het boetebedrag berekend had.

Samen met Crédit Agricole en JPMorgan Chase werd HSBC in december 2016 schuldig bevonden aan het manipuleren van de koers van belangrijke benchmarktarieven als Euribor. Dat is de referentierentevoet waartegen banken elkaar geld lenen binnen de eurozone, net zoals Libor dat is op de Britse financiële markt. De koers van die benchmarktarieven is van belang voor de waarde van de rentederivaten die banken aanhouden.

De drie banken kregen een gezamenlijke boete van 485 miljoen euro opgelegd, waarvan 33,6 miljoen euro voor HSBC. Volgens eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager maakten ze zich tussen 2005 en 2008 schuldig aan kartelvorming. In totaal waren zeven financiële instellingen betrokken, maar Deutsche Bank, RBS en Société Générale troffen een schikking met de Commissie, terwijl Barclays aan een boete ontsnapte omdat de bank het kartel aan het licht bracht.

HSBC trok naar het Europees Hof tegen de boete en krijgt nu dus deels gelijk. Het Hof acht de bank mee schuldig aan kartelvorming, maar scheldt de door de Commissie opgelegde boete kwijt, omdat die te weinig gemotiveerd was.