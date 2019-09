Vrouw vindt portefeuille met 3.700 euro in station en doet dit ermee

Een Oostenrijkse vrouw heeft in een bagagekluis in het station van de Duitse stad München een portefeuille met meer dan 3.700 euro contant geld aangetroffen. De eerlijke vinder verwittigde de politie, die erin slaagde de rechtmatige eigenaar terug te vinden, zo deelt de politie dinsdag mee.

De negentienjarige vrouw had de portefeuille ontdekt toen ze zelf haar bagage in de kluis wilde opbergen. Omdat de portefeuille naast geld onder meer ook documenten met naamsvermelding bevatte, kon de bezitter snel worden opgespoord. Het ging om een 37-jarige ober van het Oktoberfest. De man zou de geldbuidel zijn kwijtgespeeld toen hij maandag in de metro in slaap was gevallen. Hij kon niet verklaren hoe zijn portefeuille in een bagagekluis van het München Hauptbahnhof is terechtgekomen.